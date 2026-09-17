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Головна Київ У Києві перебої з водою на тлі атаки РФ

У Києві перебої з водою на тлі атаки РФ

Ua ru
17 вересня 2026 04:12
Перебої з водою у Києві 17 вересня - що каже Кличко
Людина миє руки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 17 вересня завдали ударів балістикою по Києву. На тлі цього у місті спостерігає понижений тиск подачі води.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

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Перебої з водою у Києві в ніч проти 17 вересня

Зауважимо, що місцеві Telegram-канали цієї ночі писали, що після російських ударів балістикою на лівому березі Києва спостерігалися перебої з водою.

Наразі інформацію про проблеми з водою підтвердив мер Києва Віталій Кличко, однак точна причина пониженого тиску ще з'ясовується. Також він написав, що проблема спостерігає і на правому березі.

"У столиці понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони. Наразі фахівці зʼясовують причину", — написав Кличко у Telegram.

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Згодом він додав, що фахівці відновлюють тиск подачі води в райони, де виникли проблеми з водопостачанням.

Перебої з водою у Києві 17 вересня
Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі у Києві пролунала гучна серія вибухів через удари балістикою. Внаслідок обстрілу у кількох районах столиці пошкоджені будинки, склад та офісна будівля.

Також ми писали, що ввечері 16 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу у двох районах були пошкоджені авто, будинки та підприємства.

Віталій Кличко Київ вибух обстріли вода
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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