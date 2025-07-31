Атака РФ на Київ — наслідки з місця події

Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У ніч проти 31 липня російські війська ракетами та дронами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Про наслідки атаки РФ на Київ з місця події розповів кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

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Отже, внаслідок російської атаки РФ на Київ 31 липня зафіксовано 27 локацій ураження, наразі відомо про щонайменше 8 загиблих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 31 липня російські загарбники випустили по Україні більш ніж 300 засобів повітряного нападу — дрони різних типів і крилаті ракети.

Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Силам ППО вдалося збити більшість цілей. Однак у Святошинському районі Києва ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Рятувальники деблокували чоловіка, який 5 годин був затиснутий між поверхами — на щастя, він живий. Вибухова хвиля знищила автівки, вибила вікна в сусідніх будинках.

Наразі на місці працюють рятувальники, поліція, благодійники та Червоний Хрест — люди можуть отримати безплатну їжу, воду та психологічну підтримку.

Своєю чергою журналісти й міжнародні медіа документують наслідки атаки, щоб зафіксувати черговий злочин РФ проти мирного населення.

Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

За даними медиків, внаслідок атаки ворога на столицю наразі підтверджена загибель 8 людей. Серед них одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей.

У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву 31 липня та розповів про наслідки.