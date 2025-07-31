Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Масований удар по Києву — деталі наслідків з місця події

Масований удар по Києву — деталі наслідків з місця події

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 16:30
Атака РФ на Київ — наслідки з місця події
Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У ніч проти 31 липня російські війська ракетами та дронами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Про наслідки атаки РФ на Київ з місця події розповів кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Київ 31 липня — що відомо про наслідки

Отже, внаслідок російської атаки РФ на Київ 31 липня зафіксовано 27 локацій ураження, наразі відомо про щонайменше 8 загиблих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 31 липня російські загарбники випустили по Україні більш ніж 300 засобів повітряного нападу — дрони різних типів і крилаті ракети.

Атака РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Силам ППО вдалося збити більшість цілей. Однак у Святошинському районі Києва ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Рятувальники деблокували чоловіка, який 5 годин був затиснутий між поверхами — на щастя, він живий. Вибухова хвиля знищила автівки, вибила вікна в сусідніх будинках.

Наразі на місці працюють рятувальники, поліція, благодійники та Червоний Хрест — люди можуть отримати безплатну їжу, воду та психологічну підтримку.

Своєю чергою журналісти й міжнародні медіа документують наслідки атаки, щоб зафіксувати черговий злочин РФ проти мирного населення.

Удар РФ по Києву
Наслідки атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

За даними медиків, внаслідок атаки ворога на столицю наразі підтверджена загибель 8 людей. Серед них одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей.

У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву 31 липня та розповів про наслідки.

Київ обстріли війна в Україні атака балістична атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації