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Головна Київ У Києві ударом РФ пошкоджено кіностудію Довженка — фото

У Києві ударом РФ пошкоджено кіностудію Довженка — фото

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Дата публікації: 31 липня 2025 15:41
У Києві через атаку РФ пошкоджена кіностудія Довженка
Територія кіностудії. Фото: Держкіно

Російські війська в ніч проти четверга, 31 липня, завдали масованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджена кіностудія імені Олександра Довженка.

Про це повідомила пресслужба Держкіно у Facebook.

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Пошкодження кіностудії

Вночі внаслідок обстрілу у Києві було пошкоджено територію кіностудії Довженка, яка є культурним символом України з більш ніж сторічною історією. 

Пошкодження території кіностудії Довженка після російського обстрілу Києва
Пошкодження. Фото: Держкіно

У Держкіно зауважили, що вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи. Також там народилися такі легендарні фільми, як "Земля", "Ентузіязм" та "Тіні забутих предків".

Вибиті вікна у виробничих приміщеннях кіностудії імені Довженка
Вибиті вікна у кіностудії. Фото: Держкіно

"Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон", — уточнили в пресслужбі.

Пошкоджений фасад та вибиті вікна після нічної атаки на Київ
Побиті вікна та фасад кіностудії. Фото: Держкіно

Ці руйнування стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення Росії, але, на щастя обійшлося без жертв. У Держкіно наголосили, що це була цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями.

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Скриншот допису Держкіно

Нагадаємо, у Києві від російської атаки вночі загинули вісім людей, серед яких дитина.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія навмисно перевантажила ППО, аби вбити якомога більше людей у столиці.

Київ обстріли кіностудія імені Довженка війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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