У Києві через атаку РФ пошкоджена кіностудія Довженка

У Києві ударом РФ пошкоджено кіностудію Довженка — фото
Російські війська в ніч проти четверга, 31 липня, завдали масованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджена кіностудія імені Олександра Довженка.
Про це повідомила пресслужба Держкіно у Facebook.
Пошкодження кіностудії
Вночі внаслідок обстрілу у Києві було пошкоджено територію кіностудії Довженка, яка є культурним символом України з більш ніж сторічною історією.
У Держкіно зауважили, що вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи. Також там народилися такі легендарні фільми, як "Земля", "Ентузіязм" та "Тіні забутих предків".
"Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон", — уточнили в пресслужбі.
Ці руйнування стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення Росії, але, на щастя обійшлося без жертв. У Держкіно наголосили, що це була цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями.
Нагадаємо, у Києві від російської атаки вночі загинули вісім людей, серед яких дитина.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія навмисно перевантажила ППО, аби вбити якомога більше людей у столиці.
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