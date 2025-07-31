Атака РФ на Киев — последствия с места происшествия

Последствия атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В ночь на 31 июля российские войска ракетами и дронами атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и раненые. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

О последствиях атаки РФ на Киев с места происшествия рассказал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ на Киев 31 июля — что известно о последствиях

Итак, в результате российской атаки РФ на Киев 31 июля зафиксировано 27 локаций поражения, пока известно по меньшей мере о 8 погибших.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 июля российские захватчики выпустили по Украине более 300 средств воздушного нападения — дроны различных типов и крылатые ракеты.

Последствия атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Силам ПВО удалось сбить большинство целей. Однако в Святошинском районе Киева ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Спасатели деблокировали мужчину, который пять часов был зажат между этажами — к счастью, он жив. Взрывная волна уничтожила машины, выбила окна в соседних домах.

Сейчас на месте работают спасатели, полиция, благотворители и Красный Крест — люди могут получить бесплатную еду, воду и психологическую поддержку.

В свою очередь журналисты и международные медиа документируют последствия атаки, чтобы зафиксировать очередное преступление РФ против мирного населения.

Последствия атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

По данным медиков, в результате атаки врага на столицу пока подтверждена гибель 8 человек. Среди них один ребенок (шестилетний мальчик). Пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей.

В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 31 июля повреждена киностудия имени Александра Довженко.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 31 июля и рассказал о последствиях.