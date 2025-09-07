Видео
Главная Киев Массированный удар по Киеву — погибли мать и ее трехмесячный сын

Массированный удар по Киеву — погибли мать и ее трехмесячный сын

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 11:29
Обстрел Киева 7 сентября - сколько погибших и пострадавших - фото
Разрушенная атакой многоэтажка, разрушенная атакой. Фото: ГСЧС

Массированная российская атака в ночь на 7 сентября привела к масштабным разрушениям в Киеве. Зафиксировано более 10 локаций с повреждениями, в частности — прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Киеве 7 сентября

Как стало известно, в 16-этажном доме в Святошинском районе разрушены верхние этажи, в другой девятиэтажке — частичное разрушение с четвертого по восьмой этаж. Именно здесь погибли мать и ее трехмесячный сын, еще девять человек спасатели смогли извлечь из-под завалов.

Обстріл Києва 7 вересня - фото наслідків
Место попадания в Святошинском районе. Фото: ГСЧС

В третьей девятиэтажке поврежден третий этаж. В районе также вспыхнули пожары автомобилей и крыша детского сада, которые оперативно ликвидировали.

В Дарницком районе дрон попал в четырехэтажный жилой дом, частично разрушены третий и четвертый этажи, известно как минимум о двух пострадавших.

Обстріл Києва 7 вересня - фото
Жители разрушенного дома. Фото: ГСЧС

В Печерском районе произошел пожар в здании Правительства, а в Голосеевском зафиксированы локальные повреждения — выбитые окна и обломки на открытой местности.

По состоянию на 10:00 в целом по Киеву подтверждена информация о двух погибших и 20 раненых.

Обстріл Києва 7 вересня - фото
Ликвидация последствий удара по многоэтажке. Фото: ГСЧС

Для помощи пострадавшим в Святошинском районе развернули два штаба — на ул. Жмеринской, 34 (школа №253) и ул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131). В Дарницком районе мобильный штаб работает по адресу ул. Ялтинская, 24/23.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко показала последствия попадания обломков БпЛА в здание Кабмина.

А также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ и призвал мир усилить давление на страну-агрессора.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
