Пожежа у будівлі Кабміну після обстрілу 7 вересня — Юлія Свириденко показала фото

Пожежа у будівлі Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

У ніч на 7 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Внаслідок падіння уламків БпЛА здійнялася пожежа у будівлі Кабінету Міністрів.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram відреагувала на атаку РФ та показала фото наслідків влучання в урядову будівлю.

Реклама

Читайте також:

Реакція Свириденко на удар РФ по Кабміну

Як повідомила очільниця уряду, вперше від початку повномасштабної війни внаслідок атаки сталося займання даху та останніх поверхів адмінбудівлі. На місці працюють екстрені служби.

"Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу", — написала пані прем'єр.

Ліквідація пожежі у будівлі Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

Крім того, Свириденко звернулася до світових лідерів із закликом посилити санкції проти Росії та допомогти зупинити атаки країни-агресорки по мирним містам.

"Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне — Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", — наголосила Свириденко.

Будівля Кабміну після влучання БпЛА. Фото: t.me/svyrydenkoy

Зазначимо, що вночі ворог поцілив ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі Києва. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Святошинському та Дарницькому районах.

Крім того, у ДСНС повідомили, що російська атака забрала життя двох осіб, ще 18 людей отримали поранення.