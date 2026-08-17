Масштабна ДТП на трасі Київ—Чоп: постраждали четверо людей

Надання медичної допомоги пораненим. Фото: ДСНС Київщини

Олександр Шорохов Редактор

На трасі Київ — Чоп у Бучанському районі сталася масштабна дорожня аварія за участю трьох легкових автомобілів, у якій постраждали кілька людей. Конструкції понівечених транспортних засобів затиснули пасажирів, через що людей довелося вірізати із салону автомобілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Київській області.

Зіткнення трьох авто

Автомобільна троща відбулася вдень біля селища Калинівка Бучанського району, повністю заблокувавши рух на одній зі смуг швидкісної магістралі. Удар був такої сили, що кузов однієї з машин Chevrolet Lacetti перетворився на купу металу.

Понівечене авто після ДТП. Фото: ДСНС Київщіни

"До прибуття підрозділу ДСНС інші учасники дорожнього руху самостійно деблокували дівчинку 2018 р.н. яку оглянула бригада швидкої медичної допомоги", — розповіли у ДСНС.

Для визволення пасажирів працівникам ДСНС довелося повністю зрізати двері та стійки розтрощеного автомобіля.

"За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники провели деблокацію громадянки 1964 року народження та передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Її госпіталізовано в лікарню м. Києва, ще троє потерпілих госпіталізовано до Макарівської лікарні", — зазначили у відомстві.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Києві біля метро "Палац Україна" автомобіль BMW в'їхав в літню терасу кафе. У салоні перебували двоє чоловіків, одного з яких після аварії забрала швидка допомога. На щастя, на момент зіткнення людей на літній терасі закладу та тротуарі поруч не було.

Також ми повідомляли, що поліція Києва оголосила підозру 46-річному чоловіку, який під час випадкового конфлікту на вулиці Дмитрівській дістав пневматичний револьвер під патрон Флобера та розстріляв чужу іномарку BMW. Чоловік пошкодив багажник та скло через те, що водій на кілька хвилин перекрив йому вільний прохід.