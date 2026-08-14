В центрі Києва через конфлікт з водієм перехожий розстріляв автомобіль BMW

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

У Шевченківському районі Києва перехожий влаштував стрілянину по цивільному автомобілю через раптовий дорожній конфлікт. Чоловікові не сподобалося, що водій іномарки на кілька хвилин перекрив йому вільний прохід по вулиці. Правоохоронці швидко розшукали зловмисника, відібрали у нього зброю та оголосили підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Подробиці конфлікту на вулиці Дмитрівській

Інцидент стався, коли один із місцевих мешканців виїжджав на своїй машині з прибудинкової території. Водій на мить зупинив транспортний засіб, щоб закрити за собою ворота.

"Ця ситуація не сподобалася перехожому, через що між ними виникла суперечка, під час якої порушник декілька раз вистрелив зі зброї у бік транспортного засобу, пошкодивши багажник та заднє скло автівки, після чого втік", — розповіли у поліції.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розшукали стрілка та вилучили в нього зброю: пневматичний револьвер під патрон "Флобера". Стрілком виявився 46-річний киянин.



"За вказаним фактом дізнавачі Шевченківського управління поліції повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство", — зазначили у відомстві.

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