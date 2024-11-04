ДТП у Києві 4 листопада — поліція поділилася деталями

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві на вулиці Академіка Заболотного вранці 4 листопада трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Наразі поліція встановлює усі обставини цієї смертельної аварії.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Правоохоронці розповіли, що сьогодні вранці у Голосіївському районі столиці зіткнулися чотири транспортні засоби, серед яких автобус та вантажівка.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

"Наразі відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики.

Нагадаємо, 2 листопада у Німеччині, поблизу міста Магдебург, сталася ДТП, в якій загинув українець.

Того ж дня на Львівщині водій влаштував потрійну смертельну аварію. Поліція затримала винуватця дорожньо-транспортної пригоди.