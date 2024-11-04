ДТП у Києві 4 листопада — поліція поділилася деталями

Масштабна ДТП у Києві — у поліції показали кадри аварії
У Києві на вулиці Академіка Заболотного вранці 4 листопада трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Наразі поліція встановлює усі обставини цієї смертельної аварії.
Про це повідомили у поліції Києва.
ДТП у Києві 4 листопада — що кажуть в поліції
Правоохоронці розповіли, що сьогодні вранці у Голосіївському районі столиці зіткнулися чотири транспортні засоби, серед яких автобус та вантажівка.
"Наразі відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події продовжують працювати слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики.
Нагадаємо, 2 листопада у Німеччині, поблизу міста Магдебург, сталася ДТП, в якій загинув українець.
Того ж дня на Львівщині водій влаштував потрійну смертельну аварію. Поліція затримала винуватця дорожньо-транспортної пригоди.
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