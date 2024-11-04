ДТП в Киеве 4 ноября — полиция поделилась деталями

Масштабное ДТП в Киеве — в полиции показали кадры аварии
В Киеве на улице Академика Заболотного утром 4 ноября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Полиция устанавливает все обстоятельства этой смертельной аварии.
Об этом сообщили в полиции Киева.
ДТП в Киеве 4 ноября — что говорят в полиции
Правоохранители рассказали, что сегодня утром в Голосеевском районе столицы столкнулись четыре транспортных средства, среди которых автобус и грузовик.
"Пока известно, что в результате аварии погиб один мужчина и еще один тяжело травмирован. Количество пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.
Напомним, 2 ноября в Германии вблизи города Магдебург произошло ДТП, в котором погиб украинец.
В тот же день на Львовщине водитель устроил тройную смертельную аварию. Полиция задержала виновника ДТП.
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