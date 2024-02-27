Масштабна ДТП у Києві — зіткнулися вантажівка та трамвай

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Политика страны

У Солом'янському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та вантажівки. Внаслідок аварії трамваю знесло передню частину.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ" у вівторок, 27 лютого.

ДТП у Києві 27 лютого — деталі

У Солом'янському районі, на бульварі Вацлава Гавела, трамвай зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення кабіна трамвая була сильно пошкоджена і перетворилася на купу металу. Поки що немає даних про жертв або постраждалих.

ДТП у Києві 27 лютого. Фото: Типовий Київ

ДТП у Києві 27 лютого. Фото: Типовий Київ

Патрульна поліція Києва повідомила, що через ДТП на бульварі Вацлава Гавела рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Відрадний. Правоохоронці закликають водіїв зважати на цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Повідомлення патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у Києві водій ВАЗ врізався в припаркований автомобіль. Ймовірно, у транспорту була "лиса" гума, а сам водій перебував у стані сп'яніння.

Раніше у Львівській області водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей. Водночас на Рівненщині зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинули четверо людей, а сиротами залишилися 13 дітей.