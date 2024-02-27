Масштабное ДТП в Киеве — столкнулись грузовик и трамвай
В Соломенском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузовика. В результате аварии трамваю снесло переднюю часть.
Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев" во вторник, 27 февраля.
ДТП в Киеве 27 февраля — детали
В Соломенском районе, на бульваре Вацлава Гавела, трамвай столкнулся с грузовиком. В результате столкновения кабина трамвая была сильно повреждена и превратилась в кучу металла. Пока нет данных о жертвах или пострадавших.
Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с ДТП на бульваре Вацлава Гавела движение транспорта усложнено в направлении проспекта Отрадный. Правоохранители призывают водителей учитывать эту информацию во время планирования маршрута поездки.
Напомним, на днях в Киеве водитель ВАС врезался в припаркованный автомобиль. По всей вероятности, у транспорта была "лысая" резина, а сам водитель находился в состоянии опьянения.
Ранее во Львовской области водитель грузовика сбил двух несовершеннолетних детей. В то же время в Ровенской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, а сиротами остались 13 детей.
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