Масштабное ДТП в Киеве — столкнулись грузовик и трамвай

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Политика страны

В Соломенском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузовика. В результате аварии трамваю снесло переднюю часть.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев" во вторник, 27 февраля.

ДТП в Киеве 27 февраля — детали

В Соломенском районе, на бульваре Вацлава Гавела, трамвай столкнулся с грузовиком. В результате столкновения кабина трамвая была сильно повреждена и превратилась в кучу металла. Пока нет данных о жертвах или пострадавших.

ДТП в Киеве 27 февраля. Фото: Типичный Киев

ДТП в Киеве 27 февраля. Фото: Типичный Киев

Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с ДТП на бульваре Вацлава Гавела движение транспорта усложнено в направлении проспекта Отрадный. Правоохранители призывают водителей учитывать эту информацию во время планирования маршрута поездки.

Сообщение патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, на днях в Киеве водитель ВАС врезался в припаркованный автомобиль. По всей вероятности, у транспорта была "лысая" резина, а сам водитель находился в состоянии опьянения.

Ранее во Львовской области водитель грузовика сбил двух несовершеннолетних детей. В то же время в Ровенской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, а сиротами остались 13 детей.