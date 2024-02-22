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В Киеве водитель ВАЗ на "лысой" резине въехал в припаркованный автомобиль — есть пострадавшие

22 февраля 2024 14:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве водитель ВАЗ на "лысой" резине въехал в припаркованный автомобиль — есть пострадавшие
ДТП в Киеве. Фото: Патрульная полиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве водитель ВАЗ въехал в припаркованный автомобиль. У транспортного средства была "лысая" резина, а водитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram в четверг, 22 февраля.

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"Водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ на резине, которая не соответствует требованиям государственных стандартов, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volvo", — говорится в сообщении.

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Резина автомобиля ВАЗ. Фото: Патрульная полиция

В результате ДТП водителя и пассажира забрала скорая. Следователь выясняет все детали происшествия.

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Резина автомобиля ВАЗ. Фото: Патрульная полиция

"Безответственный водитель несет реальную угрозу для себя и других участников дорожного движения", — отметили в полиции.

Правоохранители призвали водителей садиться за руль сознательно — не находиться в автомобиле под алкоголем, соблюдать ПДД и следить за надлежащим техническим состоянием своих транспортных средств.

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Скриншот сообщения Патрульной полиции

Напомним, 8 февраля в Подольском районе Киева пьяная женщина перевернулась на автомобиле. К счастью, в результате ДТП люди не пострадали.

Также мы писали, что 4 февраля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Оболони по адресу улица Героев Днепра, в результате которого пять человек были доставлены в больницу.

ДТП
Киев
алкоголь
авария
водители

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