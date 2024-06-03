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Масштабна пожежа у Деснянському районі Києва — що відомо

3 червня 2024 23:49
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Масштабна пожежа у Деснянському районі Києва — що відомо
Сильна пожежа у складських приміщеннях. Фото: ілюстративне, facebook.com/dsnsvin
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва горить складське приміщення. Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Про це повідомила пресслужба КМДА у понеділок, 3 червня.

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Горить складське приміщення у Деснянському районі

На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі — 2000 метрів квадратних.

Масштабна пожежа у Деснянському районі Києва — що відомо - фото 1
Допис КМДА. Фото:скриншот

На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, 1 червня у Золочівському районі на Львівщині сталася пожежа. Представники ДСНС врятували 30 тисяч курчат.

Також 1 червня у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці. На щастя, пожежникам вдалося врятувати трьох дітей та вісім дорослих.

Україна
пожежа
Київ
ДСНС
КМДА
пожежна небезпека

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