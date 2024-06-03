Масштабный пожар в Деснянском районе Киева — что известно
На улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горит складское помещение. В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в понедельник, 3 июня.
Горит складское помещение в Деснянском районе
На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение. По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара - 2000 квадратных метров.
На месте работают аварийно-спасательные службы.
Напомним, 1 июня в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.
Также 1 июня в Киеве произошел пожар в многоэтажке. К счастью, пожарным удалось спасти троих детей и восемь взрослых.
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