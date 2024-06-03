Масштабный пожар в Деснянском районе Киева — что известно

Сильный пожар в складских помещениях. Фото: иллюстративный, facebook.com/dsnsvin

На улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горит складское помещение. В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в понедельник, 3 июня.

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Горит складское помещение в Деснянском районе

На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение. По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара - 2000 квадратных метров.

Сообщение КГГА. Фото:скриншот

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Напомним, 1 июня в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.

Также 1 июня в Киеве произошел пожар в многоэтажке. К счастью, пожарным удалось спасти троих детей и восемь взрослых.