У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці — врятовано дітей
У Києві у суботу, 1 червня, сталася пожежа у багатоповерхівці. На щастя, пожежникам вдалося врятувати трьох дітей та вісім дорослих.
Про це повідомляє ДСНС України.
Пожежа у Києві — що відомо
"Загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання в підвальному приміщенні", — йдеться в повідомленні.
Для порятунку людей із задимленої будівлі застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС.
Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз — гостра реакція на стрес.
Пожежу ліквідували за пів години. Причина з'ясовується.
Раніше ми повідомляли, що на штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів.
У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.
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