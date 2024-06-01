У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці — врятовано дітей

Пожежники на місці події. Фото: ДСНС

У Києві у суботу, 1 червня, сталася пожежа у багатоповерхівці. На щастя, пожежникам вдалося врятувати трьох дітей та вісім дорослих.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Пожежа у Києві — що відомо

У Києві сталася пожежа. Фото: ДСНС

"Загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання в підвальному приміщенні", — йдеться в повідомленні.

Для порятунку людей із задимленої будівлі застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС.

Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз — гостра реакція на стрес.

Пожежу ліквідували за пів години. Причина з'ясовується.

Пожежа у Києві. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що на штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів.

У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.