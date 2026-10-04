Посольства ЄС залишаються у Києві попри погрози Росії: заява Матернової

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипломатичні представництва країн ЄС продовжують роботу в Києві, попри погрози з боку Росії. За її словами, європейські дипломати підтримують постійний контакт між собою, а заяви Москви не змінили їхньої присутності в українській столиці.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Погрози Росії дипломатам

Катаріна Матернова вважає, що погрози російської сторони пов'язані з її невдачами на полі бою. Вона зазначила, що Москва намагається таким чином вплинути на готовність інших держав підтримувати Україну.

Дипломатка наголосила, що Євросоюз не планує скорочувати цю підтримку через подібні заяви.

"Вони намагаються змусити нас менше підтримувати Україну. Але ми, я думаю, лише іще більше налаштовані продовжувати цю підтримку", — сказала Матернова.

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Віденська конвенція і дипломатичні місії

Окремо посол звернула увагу на міжнародні правила, які визначають умови роботи дипломатичних представництв. За її словами, Росії не варто створювати ситуацію, яка ставила б під сумнів дотримання цих норм.

Матернова нагадала, що діяльність дипломатичних місій регулюють Віденські конвенції, і закликала Москву не випробовувати їх на міцність.

Що передувало заяві

Раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій, виїхати з Києва та попередило про можливі нові масовані атаки. Водночас речник Європейської комісії Крістіан Віганд повідомив, що представництво ЄС продовжує працювати в Києві без змін.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував публікацію The Guardian про можливі резервні сценарії західних держав на випадок переміщення дипломатичних представництв із Києва. За його словами, українське МЗС не отримувало від іноземних місій офіційних звернень щодо можливої релокації.

Також 4 жовтня Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив, що не дозволить залякати себе погрозами з боку Москви.