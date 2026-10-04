Посольства ЕС остаются в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России: заявление Матерновой

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что дипломатические представительства стран ЕС продолжают работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. По её словам, европейские дипломаты поддерживают постоянный контакт друг с другом, а заявления Москвы не повлияли на их присутствие в украинской столице.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

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Угрозы России дипломатам

Катарина Матернова считает, что угрозы российской стороны связаны с ее неудачами на поле боя. Она отметила, что Москва пытается таким образом повлиять на готовность других государств поддерживать Украину.

Дипломатка подчеркнула, что Евросоюз не планирует сокращать эту поддержку из-за подобных заявлений.

"Они пытаются заставить нас меньше поддерживать Украину. Но мы, я думаю, только еще больше настроены продолжать эту поддержку", — сказала Матернова.

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Венская конвенция и дипломатические миссии

Отдельно посол обратила внимание на международные правила, определяющие условия работы дипломатических представительств. По её словам, России не стоит создавать ситуацию, которая ставила бы под сомнение соблюдение этих норм.

Матернова напомнила, что деятельность дипломатических миссий регулируется Венскими конвенциями, и призвала Москву не испытывать их на прочность.

Что предшествовало заявлению

Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий, покинуть Киев и предупредило о возможных новых массированных атаках. В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил, что представительство ЕС продолжает работать в Киеве в обычном режиме.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал публикацию The Guardian о возможных запасных сценариях западных государств на случай перемещения дипломатических представительств из Киева. По его словам, украинский МИД не получал от иностранных миссий официальных обращений относительно возможной релокации.

Также 4 октября федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что не позволит запугать себя угрозами со стороны Москвы.