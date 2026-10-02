Тихий спростував заяву Guardian про релокацію посольств із Києва

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на інформацію The Guardian про нібито підготовку західними країнами резервних планів щодо переміщення своїх посольств із Києва. Він повідомив, що наразі українське МЗС не отримувало від іноземних дипломатичних місій жодних повідомлень чи запитів щодо можливої релокації.

Про це пише Новини.LIVЕ посилаючись на The Guardian та на заяву речника МЗС Георгія Тихого в коментарі Новини.LIVE.

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The Guardian повідомило про резервні плани західних країн

The Guardian повідомило, що західні країни нібито готують резервні сценарії на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва в Києві. Водночас офіційно західні дипломати заявляють про намір продовжувати роботу в столиці.

"Західні дипломати публічно заявляють про намір залишитися в Києві, пам'ятаючи, що від'їзд принесе Москві перемогу в пропаганді та ризикує створити враження, що Україну покидають. Однак, у приватних розмовах двоє високопоставлених дипломатів заявили, що розробляються плани дій на випадок перенесення посольств до Львова або східної Польщі, якщо Росія почне навмисно атакувати іноземні місії", — пише The Guardian.

Один із високопоставлених західних дипломатів, оцінюючи безпекову ситуацію в Києві, заявив The Guardian, що вона стрімко погіршується. Він також сказав, що Росія планує повернути Київ "у кам'яний вік".

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Тихий прокоментував інформацію The Guardian

Георгій Тихий зазначив, що не знає, на яких підставах іноземні медіа поширили інформацію про можливий переїзд дипломатичних представництв із Києва.

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", — сказав речник МЗС.

Інші новини Києва

Ми писали, що Росія систематично здійснює терор столиці, через це у Києві змінили правила руху мостами під час повітряних тривог. Стало відомо, що Південний міст закрили для проїзду. На інших окремих мостах через Дніпро передбачили тимчасові обмеження руху на період повітряних тривог.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю, що цим терором російський диктатор Володимир Путін хоче змусити киян покинути місто. Кремль прагне продемонструвати свою військову спроможність і дестабілізувати ситуацію в Україні.