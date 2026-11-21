Мама загиблого Героя Небесної Сотні. Скриншот із відео Новини.LIVE

Під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні у Києві 21 листопада мати загиблого учасника Революції Гідності згадала останні хвилини його життя. Її син загинув від кульового поранення на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Жінка каже, що родина майже два роки чекає на рішення апеляційного суду.

Про це вона розповіла журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Мати Героя Небесної Сотні розповіла про судову справу

Родина загиблого майданівця не погодилася з вироком Святошинського районного суду Києва та подала апеляцію. За словами жінки, засідання відбуваються дуже рідко, а розгляд справи затягується.

Мати загиблого зізналася, що їй боляче через ситуацію із судовим процесом. Водночас вона не втрачає надії на справедливе рішення.

"Але просвіту не бачимо, коли тут все закінчиться. І якраз ми дуже хотіли, аби вирок був справедливим, а не такий, як Святошинський суд подав той вирок", — сказала жінка.

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У жовтні 2023 року Святошинський райсуд Києва оголосив вирок п'ятьом колишнім працівникам "Беркута" у справі про розстріли на Інститутській. Трьох із них засудили до 15 років або довічного позбавлення волі. Ще одному призначили п'ять років ув'язнення, які він уже відбув у СІЗО, а п'ятого виправдали.

Що відомо про загибель майданівця на Інститутській

Жінка розповіла, що її син загинув біля великого дерева на Інститутській. Того дня він намагався допомогти пораненому побратиму та передати йому щит.

"І він так із-за дерева трошки відхилився, і якраз в той момент снайпер вистрелив і його вбили", — згадала мати.

За її словами, куля пошкодила синові серце та інші органи. Ще одна застрягла біля ключиці.

Тіло загиблого привезли додому вночі 21 лютого. Тоді родина вже побачила в інтернеті відео, на якому був зафіксований момент смертельного поранення.

Що відомо про ймовірного вбивцю Героя Небесної Сотні

За словами матері, одну з куль вдалося ідентифікувати. Жінка переконана, що її сина вбив колишній боєць "Беркута" Сергій Шпильовий.

Вона також розповіла, що він виїхав до Росії та отримав російське громадянство. За оприлюдненими раніше даними, Шпильовий став громадянином РФ 14 травня 2014 року.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цього дня згадують події Революції Гідності, яка почалася у 2013 році після відмови тодішньої влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом протести переросли у масштабний спротив насильству та діям влади. Протистояння тривало 94 дні та завершилося втечею президента Віктора Януковича. Під час революції загинули десятки протестувальників.

Також Новини.LIVE писали, що 21 листопада президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Вони встановили лампадки біля пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.