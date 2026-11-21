Президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії до Дня Гідності та Свободи. На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві вони встановили лампадки біля пам'ятного хреста на честь українців, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Президент України та перша леді вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Фото: Новини.LIVE

Як у Києві вшанували Героїв Небесної Сотні

На церемонії також були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, прем'єр-міністр України Сергій Корецький, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Представники влади долучилися до вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні в Києві. Фото: Новини.LIVE

До вшанування долучилися представники дипломатичного корпусу, релігійних конфесій та громадських організацій.

Сергій Корецький та Руслан Стефанчук прямують до меморіалу з лампадками. Фото: Новини.LIVE

Учасники церемонії пройшли вздовж меморіалу з портретами загиблих. Біля світлин стояли лампадки та лежали квіти. Саме на цій алеї в лютому 2014 року розстрілювали учасників Революції Гідності.

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Квіти та лампадки біля портретів загиблих учасників Революції Гідності. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про облаштування меморіалу Героїв Небесної Сотні

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров розповів, що триває робота з документами щодо благоустрою музею Революції Гідності.

"Бачите, ми все поступово робимо, знаходимо ресурси, знаходимо засоби для того, щоб продовжувати нашу боротьбу за історичну пам'ять", — сказав Алфьоров журналістам.

Люди прийшли з квітами до меморіалу загиблих учасників Революції Гідності. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Революція Гідності розпочалася 21 листопада 2013 року. Причиною протестів стало рішення тодішньої влади на чолі з Віктором Януковичем зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом протести переросли у боротьбу проти свавілля влади та насильства. Протистояння тривало 94 дні й завершилося втечею Януковича. Під час революції загинули десятки людей.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 21 листопада в Києві внаслідок російської атаки зафіксували падіння уламків у двох районах. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.