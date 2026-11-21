У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні: фоторепортаж
У суботу, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії до Дня Гідності та Свободи. На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві вони встановили лампадки біля пам'ятного хреста на честь українців, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.
Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Як у Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
На церемонії також були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, прем'єр-міністр України Сергій Корецький, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
До вшанування долучилися представники дипломатичного корпусу, релігійних конфесій та громадських організацій.
Учасники церемонії пройшли вздовж меморіалу з портретами загиблих. Біля світлин стояли лампадки та лежали квіти. Саме на цій алеї в лютому 2014 року розстрілювали учасників Революції Гідності.
Що відомо про облаштування меморіалу Героїв Небесної Сотні
Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров розповів, що триває робота з документами щодо благоустрою музею Революції Гідності.
"Бачите, ми все поступово робимо, знаходимо ресурси, знаходимо засоби для того, щоб продовжувати нашу боротьбу за історичну пам'ять", — сказав Алфьоров журналістам.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Революція Гідності розпочалася 21 листопада 2013 року. Причиною протестів стало рішення тодішньої влади на чолі з Віктором Януковичем зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом протести переросли у боротьбу проти свавілля влади та насильства. Протистояння тривало 94 дні й завершилося втечею Януковича. Під час революції загинули десятки людей.
Також Новини.LIVE писали, що вранці 21 листопада в Києві внаслідок російської атаки зафіксували падіння уламків у двох районах. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.