Мать погибшего Героя Небесной Сотни. Скриншот из видео Новини.LIVE

Во время мероприятия в память о Героях Небесной Сотни в Киеве 21 ноября мать погибшего участника Революции Достоинства вспомнила последние минуты его жизни. Ее сын погиб от огнестрельного ранения на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Женщина говорит, что семья уже почти два года ждет решения апелляционного суда.

Об этом она рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Мать Героя Небесной Сотни рассказала о судебном деле

Семья погибшего участника Майдана не согласилась с приговором Святошинского районного суда Киева и подала апелляцию. По словам женщины, заседания проходят очень редко, а рассмотрение дела затягивается.

Мать погибшего призналась, что ей больно из-за ситуации с судебным процессом. В то же время она не теряет надежды на справедливое решение.

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"Но мы не видим света в конце туннеля, когда все это закончится. И как раз мы очень хотели, чтобы приговор был справедливым, а не таким, какой вынес Святошинский суд", — сказала женщина.

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В октябре 2023 года Святошинский райсуд Киева огласил приговор пятерым бывшим сотрудникам "Беркута" по делу о расстрелах на Институтской. Троих из них приговорили к 15 годам или пожизненному лишению свободы. Еще одному назначили пять лет лишения свободы, которые он уже отбыл в СИЗО, а пятого оправдали.

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Что известно о гибели участника Майдана на улице Институтской

Женщина рассказала, что ее сын погиб возле большого дерева на улице Институтской. В тот день он пытался помочь раненому товарищу и передать ему щит.

"И он так из-за дерева чуть-чуть отклонился, и как раз в этот момент снайпер выстрелил и убил его", — вспомнила мать.

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По её словам, пуля повредила сыну сердце и другие органы. Ещё одна застряла возле ключицы.

Тело погибшего привезли домой ночью 21 февраля. К тому времени семья уже посмотрела в интернете видео, на котором был запечатлен момент смертельного ранения.

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Что известно о предполагаемом убийце Героя Небесной Сотни

По словам матери, одну из пуль удалось идентифицировать. Женщина убеждена, что её сына убил бывший боец "Беркута" Сергей Шпилевой.

Она также рассказала, что он уехал в Россию и получил российское гражданство. Согласно обнародованным ранее данным, Шпилевой стал гражданином РФ 14 мая 2014 года.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. В этот день вспоминают события Революции достоинства, которая началась в 2013 году после отказа тогдашней власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Впоследствии протесты переросли в масштабное сопротивление насилию и действиям власти. Противостояние длилось 94 дня и завершилось бегством президента Виктора Януковича. Во время революции погибли десятки протестующих.

Также Новини.LIVE сообщали, что 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память погибших участников Революции Достоинства. Они зажгли лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.