Медична допомога маріупольцям у Києві — як потрапити на прийом
У вівторок, 4 червня, у лівобережному центрі Києва працюватиме лікар-терапевт, ревматолог Вікторія Чаку. На прийом запрошуються переселенці із Маріуполя.
Про це повідомляє мережа центрів для переселенців Я — Маріуполь у понеділок, 3 червня.
У Києві для маріупольців працюватиме лікар
Завтра, 4 червня, в лівобережному центрі працює лікар-терапевт, ревматолог Вікторія Чаку надаватиме медичну допомогу і підтримку маріупольцям.
"Ви можете укласти декларацію та бути на зв'язку з сімейним лікарем. Під час прийому є можливість пройти первинний огляд, отримати направлення на обстеження або рецепт на ліки", — йдеться в повідомленні.
Консультації проводитимуться неподалік станції метро "Чернігівська", вулиця Якова Гніздовського, 9 (бізнес-центр "Авант"). Лікар буде на місці з 9:00 до 13:00.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у сфері соціальної допомоги очікуються деякі зміни. Переселенцям нададуть можливість отримувати нову допомогу — субсидію на орендоване житло.
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