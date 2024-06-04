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Медична допомога маріупольцям у Києві — як потрапити на прийом

4 червня 2024 00:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Медична допомога маріупольцям у Києві — як потрапити на прийом
Прийом у лікаря-педіатра. Фото: медцентр "Дитина"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У вівторок, 4 червня, у лівобережному центрі Києва працюватиме лікар-терапевт, ревматолог Вікторія Чаку. На прийом запрошуються переселенці із Маріуполя.

Про це повідомляє мережа центрів для переселенців Я — Маріуполь у понеділок, 3 червня.

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Завтра, 4 червня, в лівобережному центрі працює лікар-терапевт, ревматолог Вікторія Чаку надаватиме медичну допомогу і підтримку маріупольцям.

"Ви можете укласти декларацію та бути на зв'язку з сімейним лікарем. Під час прийому є можливість пройти первинний огляд, отримати направлення на обстеження або рецепт на ліки", — йдеться в повідомленні.

Консультації проводитимуться неподалік станції метро "Чернігівська", вулиця Якова Гніздовського, 9 (бізнес-центр "Авант"). Лікар буде на місці з 9:00 до 13:00.

Медична допомога маріупольцям у Києві — як потрапити на прийом - фото 1
Допис Я — Маріуполь. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у сфері соціальної допомоги очікуються деякі зміни. Переселенцям нададуть можливість отримувати нову допомогу — субсидію на орендоване житло.

Ми писали, що із початку повномасштабного вторгнення Туреччина не припиняє підтримку України, зокрема Одещини. Так, східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з військових та ВПО Одещини у провінції Анкара.

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