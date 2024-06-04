Медицинская помощь мариупольцам в Киеве — как попасть на прием

Прием у врача-педиатра. Фото: медцентр "Ребенок"

Во вторник, 4 июня, в левобережном центре Киева будет работать врач-терапевт, ревматолог Виктория Чаку. На прием приглашаются переселенцы из Мариуполя .

Об этом сообщает сеть центров для переселенцев Я — Мариуполь в понедельник, 3 июня.

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Завтра, 4 июня, в левобережном центре работает врач-терапевт, ревматолог Виктория Чаку будет оказывать медицинскую помощь и поддержку мариупольцам.

"Вы можете заключить декларацию и быть на связи с семейным врачом. Во время приема есть возможность пройти первоначальный осмотр, получить направление на обследование или рецепт на лекарства" , — говорится в сообщении.

Консультации будут проводиться недалеко от станции метро "Черниговская", улица Якова Гниздовского, 9 (бизнес-центр "Авант"). Врач будет на месте с 9:00 до 13:00.

Публикация Я — Мариуполь. Фото: скриншот

Напомним, с 1 июня 2024 г. в сфере социальной помощи ожидаются некоторые изменения. Переселенцам предоставят возможность получать новую помощь – субсидию на арендуемое жилье.

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