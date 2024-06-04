Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Медицинская помощь мариупольцам в Киеве — как попасть на прием arrow

Медицинская помощь мариупольцам в Киеве — как попасть на прием

4 июня 2024 00:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Медицинская помощь мариупольцам в Киеве — как попасть на прием
Прием у врача-педиатра. Фото: медцентр "Ребенок"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во вторник, 4 июня, в левобережном центре Киева будет работать врач-терапевт, ревматолог Виктория Чаку. На прием приглашаются переселенцы из Мариуполя .

Об этом сообщает сеть центров для переселенцев Я — Мариуполь в понедельник, 3 июня.

Читайте также:

В Киеве для мариупольцев будет работать врач

Завтра, 4 июня, в левобережном центре работает врач-терапевт, ревматолог Виктория Чаку будет оказывать медицинскую помощь и поддержку мариупольцам.

"Вы можете заключить декларацию и быть на связи с семейным врачом. Во время приема есть возможность пройти первоначальный осмотр, получить направление на обследование или рецепт на лекарства" , — говорится в сообщении.

Консультации будут проводиться недалеко от станции метро "Черниговская", улица Якова Гниздовского, 9 (бизнес-центр "Авант"). Врач будет на месте с 9:00 до 13:00.

Медицинская помощь мариупольцам в Киеве — как попасть на прием - фото 1
Публикация Я — Мариуполь. Фото: скриншот

Напомним, с 1 июня 2024 г. в сфере социальной помощи ожидаются некоторые изменения. Переселенцам предоставят возможность получать новую помощь – субсидию на арендуемое жилье.

Мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Турция не прекращает поддержку Украины, в частности, Одесщины. Так, восточная страна рассмотрит возможность отдыха детей из военных и ВПЛ Одесщины в провинции Анкара.

переселенцы
ВПЛ
больницы
врачи
семейный врач
Украина
Киев
Мариуполь
терапевт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня