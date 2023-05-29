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Мер Броварів повідомив про наслідки нічної атаки по місту

29 травня 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мер Броварів повідомив про наслідки нічної атаки по місту
Міський голова Броварів Ігор Сапожко з поліцейськими. Фото: Telegram-канал Сапожка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Броварській територіальній громаді ніч з 28 на 29 травня пройшла без влучань російських дронів. Єдиним наслідком атаки є те, що у кількох будинках уламки збитих безпілотників побили вікна.

Про це міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Влучань та жертв немає

За словами Ігоря Сапожка, нічна російська дронова атака не завдала Броварам жодної серйозної шкоди.

Не було зафіксовано жодного влучання на території громади.

Також немає інформації про постраждалих чи жертв.

Побиті вікна

Разом з тим, у самих Броварах уламки збитих російських безпілотників пошкодили кілька будинків.

"В основному це розбиті вікна", — зазначив міський голова.

Ігор Сапожко додав, що зараз ще проводиться обстеження території Броварської тергромади, тож остаточні висновки щодо наслідків чергової повітряної атаки на столичний регіон будуть відомі пізніше.

Нагадаємо, що за попередню добу, 28 травня, Сили оборони України знищили рекордну кількість російських безпілотників, аж 61.

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