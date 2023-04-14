Під Броварами повінь затопила село: рятувальна служба евакуювала чотирьох осіб
У Київській області внаслідок розливу Десни було підтоплено село у Броварському районі. Рятувальники евакуювали сім’ю з чотирьох осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Підтоплення на лівобережжі Київщини
На річці Десна через весняні дощі піднявся рівень води.
Внаслідок чого було підтоплене село Погреби Зазимської територіальної громади Броварського району Київської області.
Усього було підтоплено більше 10 присадибних ділянок.
Евакуація постраждалих
Рятувальники ДСНС евакуювали чотирьох людей — двох дорослих і двох дітей.
Люди виявилися заблокованими на своєму обійсті під час нічного розливу Десни.
Нагадаємо, внаслідок розмиву дамби у Київській області підтопило тимчасову переправу до селища Іванків.