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Під Броварами повінь затопила село: рятувальна служба евакуювала чотирьох осіб

14 квітня 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Під Броварами повінь затопила село: рятувальна служба евакуювала чотирьох осіб
Повінь на Десні у Київській області. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Київській області внаслідок розливу Десни було підтоплено село у Броварському районі. Рятувальники евакуювали сім’ю з чотирьох осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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На річці Десна через весняні дощі піднявся рівень води. 

Внаслідок чого було підтоплене село Погреби Зазимської територіальної громади Броварського району Київської області.

Усього було підтоплено більше 10 присадибних ділянок.

Підтоплення на Київщині
Підтоплення на Київщині
Фото: ДСНС

Евакуація постраждалих

Рятувальники ДСНС евакуювали чотирьох людей — двох дорослих і двох дітей.

Люди виявилися заблокованими на своєму обійсті під час нічного розливу Десни.

Евакуація людей із підтопленого обійстя
Евакуація людей із підтопленого обійстя
Фото: ДСНС
У Броварському районі Десна підтопила село
У Броварському районі Десна підтопила село
Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок розмиву дамби у Київській області підтопило тимчасову переправу до селища Іванків.

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