Мэр Броваров сообщил о последствиях ночной атаки по городу
В Броварской территориальной громаде ночь с 28 на 29 мая прошла без попаданий российских дронов. Единственным следствием атаки является то, что в нескольких домах обломки сбитых беспилотников разбили окна.
Об этом городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил на своем Telegram-канале.
Попаданий и жертв нет
По словам Игоря Сапожко, ночная российская дроновая атака не нанесла Броварам никакого серьезного вреда.
Не было зафиксировано ни одного попадания на территории громады.
Также нет информации о пострадавших или жертвах.
Разбитые окна
Вместе с тем, в Броварах обломки сбитых российских беспилотников повредили несколько домов.
"В основном это разбитые окна", — отметил городской голова.
Игорь Сапожко добавил, что сейчас еще проводится обследование территории Броварской тергромады, так что окончательные выводы о последствиях очередной воздушной атаки на столичный регион будут известны позже.
Напомним, что за предыдущие сутки, 28 мая, Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских беспилотников, 61.