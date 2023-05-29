Мэр Броваров сообщил о последствиях ночной атаки по городу

Городской голова Броваров Игорь Сапожко с полицейскими. Фото: Telegram-канал Сапожко

В Броварской территориальной громаде ночь с 28 на 29 мая прошла без попаданий российских дронов. Единственным следствием атаки является то, что в нескольких домах обломки сбитых беспилотников разбили окна.

Об этом городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил на своем Telegram-канале.

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Попаданий и жертв нет

По словам Игоря Сапожко, ночная российская дроновая атака не нанесла Броварам никакого серьезного вреда.

Не было зафиксировано ни одного попадания на территории громады.

Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Разбитые окна

Вместе с тем, в Броварах обломки сбитых российских беспилотников повредили несколько домов.

"В основном это разбитые окна", — отметил городской голова.

Игорь Сапожко добавил, что сейчас еще проводится обследование территории Броварской тергромады, так что окончательные выводы о последствиях очередной воздушной атаки на столичный регион будут известны позже.

Напомним, что за предыдущие сутки, 28 мая, Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских беспилотников, 61.