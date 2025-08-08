Відео
Головна Київ Мер Бучі повідомив про наслідки нічної атаки на Євковичі

Мер Бучі повідомив про наслідки нічної атаки на Євковичі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:38
У громаді Бучі зафіксовано руйнування після нічного обстрілу
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Київщини

У ніч проти 8 серпня громада Бучі Київської області зазнала чергового ракетного удару з боку російських військ. Сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно, проте внаслідок атаки все ж зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук, зазначивши, що під масовану атаку потрапив населений пункт Євковичі.

Читайте також:

На Київщині є пошкодження внаслідок дронової атаки РФ

За словами мера, постраждалі об'єкти наразі потребують відновлення. На місці працюють рятувальники та місцеві служби, щоб допомогти жителям з ліквідацією наслідків обстрілу.

"Ми вчергове переконалися, що Росія вночі підступна — б'є по цивільній житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Росія – країна терористів. Весь світ має про це знати, розуміти, щоб ніколи не була Росія рукопожатною за ті вбивства, звірства, які робить по відношенню до українців", — сказав мер. 

Міський голова також розповів, що наразі перебуває на території приватної садиби одного з мешканців, якому вдалося врятуватися завдяки дотриманню правил безпеки під час повітряної тривоги. Людина сховалася у "примітивному" укритті між двома стінами, що, за словами Федорука, й зберегло йому життя. Аналогічно вчинили й сусіди. Анатолій Федорук закликав мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня в Київській області лунали вибухи від дронової атаки. 

З'ясувалося, що внаслідок атаки є постраждалі цивільні громадяни, у населеному пункті виникли пожежі

російські війська пожежа вибух Київська область Буча дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
