У громаді Бучі зафіксовано руйнування після нічного обстрілу

У ніч проти 8 серпня громада Бучі Київської області зазнала чергового ракетного удару з боку російських військ. Сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно, проте внаслідок атаки все ж зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук, зазначивши, що під масовану атаку потрапив населений пункт Євковичі.

За словами мера, постраждалі об'єкти наразі потребують відновлення. На місці працюють рятувальники та місцеві служби, щоб допомогти жителям з ліквідацією наслідків обстрілу.

"Ми вчергове переконалися, що Росія вночі підступна — б'є по цивільній житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Росія – країна терористів. Весь світ має про це знати, розуміти, щоб ніколи не була Росія рукопожатною за ті вбивства, звірства, які робить по відношенню до українців", — сказав мер.

Міський голова також розповів, що наразі перебуває на території приватної садиби одного з мешканців, якому вдалося врятуватися завдяки дотриманню правил безпеки під час повітряної тривоги. Людина сховалася у "примітивному" укритті між двома стінами, що, за словами Федорука, й зберегло йому життя. Аналогічно вчинили й сусіди. Анатолій Федорук закликав мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня в Київській області лунали вибухи від дронової атаки.

З'ясувалося, що внаслідок атаки є постраждалі цивільні громадяни, у населеному пункті виникли пожежі.