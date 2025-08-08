Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Мэр Бучи сообщил о последствиях ночной атаки на Евковичи

Мэр Бучи сообщил о последствиях ночной атаки на Евковичи

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:38
В громаде Бучи зафиксированы разрушения после ночного обстрела
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 8 августа община Бучи Киевской области подверглась очередному ракетному удару со стороны российских войск. Силы противовоздушной обороны сработали эффективно, однако в результате атаки все же зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук, отметив, что под массированную атаку попал населенный пункт Евковичи.

Реклама
Читайте также:

На Киевщине есть повреждения в результате дроновой атаки РФ

По словам мэра, пострадавшие объекты сейчас нуждаются в восстановлении. На месте работают спасатели и местные службы, чтобы помочь жителям с ликвидацией последствий обстрела.

"Мы в очередной раз убедились, что Россия ночью коварная - бьет по гражданской жилой инфраструктуре наших населенных пунктов. Россия - страна террористов. Весь мир должен об этом знать, понимать, чтобы никогда не была Россия рукопожатной за те убийства, зверства, которые делает по отношению к украинцам", — сказал мэр.

Городской голова также рассказал, что сейчас находится на территории частной усадьбы одного из жителей, которому удалось спастись благодаря соблюдению правил безопасности во время воздушной тревоги. Человек спрятался в "примитивном" укрытии между двумя стенами, что, по словам Федорука, и сохранило ему жизнь. Аналогично поступили и соседи. Анатолий Федорук призвал жителей соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 8 августа в Киевской области раздавались взрывы от дроновой атаки.

Выяснилось, что в результате атаки есть пострадавшие гражданские граждане, в населенном пункте возникли пожары.

российские войска пожар взрыв Киевская область Буча дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации