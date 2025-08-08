В громаде Бучи зафиксированы разрушения после ночного обстрела

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 8 августа община Бучи Киевской области подверглась очередному ракетному удару со стороны российских войск. Силы противовоздушной обороны сработали эффективно, однако в результате атаки все же зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук, отметив, что под массированную атаку попал населенный пункт Евковичи.

По словам мэра, пострадавшие объекты сейчас нуждаются в восстановлении. На месте работают спасатели и местные службы, чтобы помочь жителям с ликвидацией последствий обстрела.

"Мы в очередной раз убедились, что Россия ночью коварная - бьет по гражданской жилой инфраструктуре наших населенных пунктов. Россия - страна террористов. Весь мир должен об этом знать, понимать, чтобы никогда не была Россия рукопожатной за те убийства, зверства, которые делает по отношению к украинцам", — сказал мэр.

Городской голова также рассказал, что сейчас находится на территории частной усадьбы одного из жителей, которому удалось спастись благодаря соблюдению правил безопасности во время воздушной тревоги. Человек спрятался в "примитивном" укрытии между двумя стенами, что, по словам Федорука, и сохранило ему жизнь. Аналогично поступили и соседи. Анатолий Федорук призвал жителей соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 8 августа в Киевской области раздавались взрывы от дроновой атаки.

Выяснилось, что в результате атаки есть пострадавшие гражданские граждане, в населенном пункте возникли пожары.