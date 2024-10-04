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Мер Києва розповів про перші наслідки атаки РФ на столицю

4 жовтня 2024 00:23
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Києва 3 жовтня — пожежа на балконі багатоповехівки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 3 жовтня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки на балконі однієї з квартир багатоповерхівки виникла пожежа.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

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"У Дарницькому районі загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні о 00:16.

Пізніше, о 00:28, Кличко уточнив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхівки.

"Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували", — додав він.

Нагадаємо, що спочатку, пізно ввечері, повітряну тривогу було оголошено у Київській області. Зокрема, у повітряному просторі військові зафіксували дрони росіян. По ворожим цілям працювало ППО, через що було чути вибухи.

Пізніше, тривогу оголосили у Києві, оскільки безпілотники долетіли до столиці. Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація підтвердили, що в місті працюють сили ППО.

Віталій Кличко Київ вибух ППО дрон Шахід-136 Росія

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