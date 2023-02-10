Мер Парижу привезла до Києва 10 генераторів

Анн Ідальго уже вдруге прибула до столиці України

Мер Парижа Анн Ідальго вдруге прибула до Києва. Вона передала місту 10 генераторів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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"Мер Парижа Анн Ідальго вже вдруге прибула до Києва залізницею, щоб передати місту 10 генераторів та виступити на засіданні Київської міської ради. Наступного року Париж прийматиме Олімпіаду, і позиція мера однозначна: росіянам не місце на міжнародних спортивних змаганнях, поки російські війська бомбардують українські міста", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями в Україну прибув міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Також ми писали, що нещодавно до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Єврокомісії для проведення переговорів з урядом України.