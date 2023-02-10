Мер Парижу привезла до Києва 10 генераторів

Мер Парижа приїхала до Києва: що подарувала громаді
Мер Парижа Анн Ідальго вдруге прибула до Києва. Вона передала місту 10 генераторів.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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"Мер Парижа Анн Ідальго вже вдруге прибула до Києва залізницею, щоб передати місту 10 генераторів та виступити на засіданні Київської міської ради. Наступного року Париж прийматиме Олімпіаду, і позиція мера однозначна: росіянам не місце на міжнародних спортивних змаганнях, поки російські війська бомбардують українські міста", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями в Україну прибув міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.
Також ми писали, що нещодавно до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Єврокомісії для проведення переговорів з урядом України.