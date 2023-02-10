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Мер Парижа приїхала до Києва: що подарувала громаді

10 лютого 2023 14:54
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Мер Парижу привезла до Києва 10 генераторів
Анн Ідальго уже вдруге прибула до столиці України
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Мер Парижа Анн Ідальго вдруге прибула до Києва. Вона передала місту 10 генераторів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Деталі

"Мер Парижа Анн Ідальго вже вдруге прибула до Києва залізницею, щоб передати місту 10 генераторів та виступити на засіданні Київської міської ради. Наступного року Париж прийматиме Олімпіаду, і позиція мера однозначна: росіянам не місце на міжнародних спортивних змаганнях, поки російські війська бомбардують українські міста", — йдеться у повідомленні.

Париж

Париж

Нагадаємо, днями в Україну прибув міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Також ми писали, що нещодавно до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Єврокомісії для проведення переговорів з урядом України.

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