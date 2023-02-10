Мэр Парижа привезла в Киев 10 генераторов

Анн Идальго уже второй раз прибыла в столицу Украины

Мэр Парижа Анн Идальго во второй раз прибыла в Киев. Она передала городу 10 генераторов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"Мэр Парижа Анн Идальго уже второй раз прибыла в Киев поездом, чтобы передать городу 10 генераторов и выступить на заседании Киевского городского совета. В следующем году Париж будет принимать Олимпиаду, и позиция мэра однозначна: россиянам не место на международных спортивных соревнованиях, пока российские войска бомбят украинские города", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Украину прибыл министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Также мы писали, что недавно в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с членами Еврокомиссии для проведения переговоров с правительством Украины.