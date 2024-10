У Києві водій Mercedes влетів у літню терасу кафе з людьми

Автоміль в'їхав у літню терасу кафе в Києві. Фото: скриншот

У Києві 10 жовтня водій Mercedes в'їхав у літню терасу ресторану, внаслідок чого постраждали чотири особи. За словами, однієї із очевидців, водій намагався "порішати" ситуацію та вплутав у історію гурт "Океан Ельзи".

Про це повідомила продюсерка Яна Тераніс на своїй сторінці в Instagram у п'ятницю, 11 жовтня.

Резонансна ДТП у центрі Києва

У центрі Києва ввечері 10 жовтня водій автомобіля Mercedes влетів на літню терасу ресторану на вулиці Саксаганського, де відпочивали люди. У результаті ДТП постраждали чотири особи, одна з яких була госпіталізована.

На відео з камери спостереження видно, як Тераніс відійшла і в цей момент на тротуар вилетів автомобіль, який в'їхав у її друзів.

Продюсерка заявила, що, за словами водія, він "хотів потягатись з іншою тачкою, але не вийшло трохи".

Вона додала, що після інциденту він також запропонував потерпілим гроші і заявив, що все "порішає", посилаючись на свою роботу з гуртом "Океан Ельзи".

Згодом на місце прибув адвокат водія і накинувся на постраждалих, коли ті намагались сфотографувати протокол, бо ніяких документів, як зазначає Тераніс, їм не видали.

"Тест на алкоголь водія таки зробили. Тест на наркотики тільки у відділенні і без свідків, результати поліція сказала, що не оголошуються. Тільки для суду", — писала у себе в сторіс продюсерка.

Дівчина зазначила, що на місці також з'явилася Лідія Сметана, власниця бренду One by One, яка випустила спільну колекцію одягу з "Океан Ельзи" до 30-річчя гурту.

Реакція Лідії Сметани

Власниця бренду One by One написала, що 10 жовтня стався інцидент за участі її особистого водія.

"Пояснюю ситуацію: близько десятої вечора водій на моєму авто завозив речі до Палацу спорту. Не впорався з керуванням на повороті та виїхав на тротуар із літнім майданчиком кафе. Є постраждалі — у однієї дівчини діагностовано струс мозку", — написала Лідія.

Вона додала, що шокована цією ситуацією та зв'язалася із потерпілими.

"Додам, що мій водій немає жодного стосунку до гурту "Океан Ельзи". На ньому був браслет "staff", який отримують служби і весь персонал для входу в Палаці спорту під час подій. Зараз це — концерти ОЕ, тому там назва ПОДІЇ — "Океан Ельзи. 30 років. Той день"", — підкреслила Лідія.

Допис Сметани. Фото: скриншот

Реакція гурту "Океан Ельзи"

У гурті підкреслили, що водій авто немає жодного стосунку до "Океан Ельзи".

"Ми не знайомі з ним" — написали у гурті.

В "Океан Ельзи" додали, що категорично засуджують вчинок водія і наполягають на прозорому розслідуванні інциденту.

Допис "Океан Ельзи". Фото: скриншот

Нагадаємо, біля села Чишки Львівського району вранці 11 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії постраждало 35 людей, серед яких шестеро дітей, ще троє осіб загинули.

Раніше ми писали, що у ДТП на Закарпатті 7 жовтня загинув народний артист України Богдан Сташків.