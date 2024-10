В Киеве водитель Mercedes влетел в летнюю террасу кафе с людьми

Автомобиль въехал в летнюю террасу кафе в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве 10 октября водитель Mercedes въехал в летнюю террасу ресторана, в результате чего пострадали четыре человека. По словам, одной из очевидцев, водитель пытался "порешать" ситуацию и впутала в историю группа "Океан Эльзы".

Об этом сообщила продюсер Яна Теранис на своей странице в Instagram в пятницу, 11 октября.

Читайте также:

Резонансное ДТП в центре Киева

В центре Киева вечером 10 октября водитель автомобиля Mercedes влетел на летнюю террасу ресторана на улице Саксаганского, где отдыхали люди. В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован.

На видео с камеры наблюдения видно, как Теранис отошла и в этот момент на тротуар вылетел автомобиль, который въехал в ее друзей.

Продюсер заявила, что, по словам водителя, он "хотел потягаться с другой тачкой, но не получилось немного".

Она добавила, что после инцидента он также предложил пострадавшим деньги и заявил, что все "порешает", ссылаясь на свою работу с группой "Океан Эльзы".

Впоследствии на место прибыл адвокат водителя и набросился на пострадавших, когда те пытались сфотографировать протокол, потому что никаких документов, как отмечает Теранис, им не выдали.

"Тест на алкоголь водителя таки сделали. Тест на наркотики только в отделении и без свидетелей, результаты полиция сказала, что не оглашаются. Только для суда", — писала у себя в сторис продюсер.

Девушка отметила, что на месте также появилась Лидия Сметана, владелица бренда One by One, которая выпустила совместную коллекцию одежды с "Океан Эльзы" к 30-летию группы.

Реакция Лидии Сметаны

Владелица бренда One by One написала, что 10 октября произошел инцидент с участием ее личного водителя.

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие — у одной девушки диагностировано сотрясение мозга", — написала Лидия.

Она добавила, что шокирована этой ситуацией и связалась с пострадавшими.

"Добавлю, что мой водитель не имеет никакого отношения к группе "Океан Эльзы". На нем был браслет "staff", который получают службы и весь персонал для входа во Дворец спорта во время событий. Сейчас это — концерты ОЭ, поэтому там название СОБЫТИЯ — "Океан Эльзы. 30 лет. Тот день"", — подчеркнула Лидия.

Сообщение Сметаны. Фото: скриншот

Реакция группы "Океан Эльзы"

В группе подчеркнули, что водитель авто не имеет никакого отношения к "Океан Эльзы".

"Мы не знакомы с ним" — написали в группе.

В "Океан Эльзы" добавили, что категорически осуждают поступок водителя и настаивают на прозрачном расследовании инцидента.

Сообщение "Океан Эльзы". Фото: скриншот

Напомним, возле села Чишки Львовского района утром 11 октября произошло смертельное ДТП. В аварии пострадали 35 человек, среди которых шестеро детей, еще три человека погибли.

Ранее мы писали, что в ДТП в Закарпатье 7 октября погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.