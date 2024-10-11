Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП arrow

Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

11 октября 2024 15:32
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Киеве водитель Mercedes влетел в летнюю террасу кафе с людьми
Автомобиль въехал в летнюю террасу кафе в Киеве. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве 10 октября водитель Mercedes въехал в летнюю террасу ресторана, в результате чего пострадали четыре человека. По словам, одной из очевидцев, водитель пытался "порешать" ситуацию и впутала в историю группа "Океан Эльзы".

Об этом сообщила продюсер Яна Теранис на своей странице в Instagram в пятницу, 11 октября.

Читайте также:

Резонансное ДТП в центре Киева

В центре Киева вечером 10 октября водитель автомобиля Mercedes влетел на летнюю террасу ресторана на улице Саксаганского, где отдыхали люди. В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован.

На видео с камеры наблюдения видно, как Теранис отошла и в этот момент на тротуар вылетел автомобиль, который въехал в ее друзей.

Продюсер заявила, что, по словам водителя, он "хотел потягаться с другой тачкой, но не получилось немного". 

Она добавила, что после инцидента он также предложил пострадавшим деньги и заявил, что все "порешает", ссылаясь на свою работу с группой "Океан Эльзы".

Впоследствии на место прибыл адвокат водителя и набросился на пострадавших, когда те пытались сфотографировать протокол, потому что никаких документов, как отмечает Теранис, им не выдали.

"Тест на алкоголь водителя таки сделали. Тест на наркотики только в отделении и без свидетелей, результаты полиция сказала, что не оглашаются. Только для суда", — писала у себя в сторис продюсер.

Девушка отметила, что на месте также появилась Лидия Сметана, владелица бренда One by One, которая выпустила совместную коллекцию одежды с "Океан Эльзы" к 30-летию группы.

Реакция Лидии Сметаны

Владелица бренда One by One написала, что 10 октября произошел инцидент с участием ее личного водителя.

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе. Есть пострадавшие — у одной девушки диагностировано сотрясение мозга", — написала Лидия.

Она добавила, что шокирована этой ситуацией и связалась с пострадавшими.

"Добавлю, что мой водитель не имеет никакого отношения к группе "Океан Эльзы". На нем был браслет "staff", который получают службы и весь персонал для входа во Дворец спорта во время событий. Сейчас это — концерты ОЭ, поэтому там название СОБЫТИЯ — "Океан Эльзы. 30 лет. Тот день"", — подчеркнула Лидия.

Лидия Сметана
Сообщение Сметаны. Фото: скриншот

Реакция группы "Океан Эльзы"

В группе подчеркнули, что водитель авто не имеет никакого отношения к "Океан Эльзы".

"Мы не знакомы с ним" — написали в группе.

В "Океан Эльзы" добавили, что категорически осуждают поступок водителя и настаивают на прозрачном расследовании инцидента.

Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП - фото 2
Сообщение "Океан Эльзы". Фото: скриншот

Напомним, возле села Чишки Львовского района утром 11 октября произошло смертельное ДТП. В аварии пострадали 35 человек, среди которых шестеро детей, еще три человека погибли.

Ранее мы писали, что в ДТП в Закарпатье 7 октября погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.

ДТП Киев кафе автомобиль "Океан Эльзы"

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:35 Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

16:20 Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

16:19 Затоплены целые кварталы — США приходят в себя после урагана Милтон

15:58 Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

15:49 Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:41 Как много раненых возвращаются на фронт — в Медицинских силах ответили

15:37 Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

16:35 Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

16:20 Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

16:19 Затоплены целые кварталы — США приходят в себя после урагана Милтон

15:58 Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

15:49 Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:41 Как много раненых возвращаются на фронт — в Медицинских силах ответили

15:37 Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll