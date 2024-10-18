На Львівщині судили мешканця Київщини за смертельне ДТП

Молоток судді. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львові 24-річного мешканця Броварів визнано винним у незаконному заволодінні автомобілем і порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті пішохода. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі та позбавив права керування транспортними засобами на 5 років.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у четвер, 17 жовтня.

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Деталі справи

За даними прокуратури, інцидент стався у січні 2023 року. Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, реалізував свій план незаконного заволодіння Hyundai Sonata, який належав його товаришу. Після того як товариш відмовив у дозволі покататись на автомобілі, фігурант вночі таємно взяв ключі й поїхав на автівці до своєї орендованої квартири.

Після закінчення комендантської години чоловік збирався повернутися до оселі товариша, але замість цього вирішив продовжити рух, через що виїхав за межі міста. Порушуючи правила дорожнього руху, він збив пішохода та зіткнувся з припаркованою вантажівкою. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Нагадаємо, 16 жовтня на Чернігівщині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло четверо людей, у тому числі двоє дітей.

Також ми писали, що столичні правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Чоловіка підозрюють у тому, що він на смерть збив 73-річного чоловіка на пішохідному переході та втік.