Смертельна ДТП у Києві — поліція затримала водія, який втік з місця

У Києві затримали водія, який на смерть збив чоловіка та втік
Столичні правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Чоловіка підозрюють у тому, що він на смерть збив 73-річного чоловіка на пішохідному переході та втік.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 16 жовтня.
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Смертельна ДТП сталася ввечері 13 жовтня 2024 року ввечері на вулиці Ольжича у Києві.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Chevrolet Volt збив 73-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
"Після скоєння наїзду водій легковика втік з місця ДТП, залишивши потерпілого в небезпеці в безпорадному стані", — розповіли в прокуратурі.
Пішохід дістав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до лікарні, де помер.
Відповідальність за ДТП та втечу з місця
Водія, що залишив місце ДТП, встановили. 30-річному чоловікові повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та в залишенні його без допомоги.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 16 жовтня у Волинській області на трасі в районі населеного пункту Дачне мікроавтобус ТЦК збив жінку. Постраждала померла на місці.
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