Смертельна ДТП у Києві — поліція затримала водія, який втік з місця

Автівка, що на смерть збила пенсіонера в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Столичні правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Чоловіка підозрюють у тому, що він на смерть збив 73-річного чоловіка на пішохідному переході та втік.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 16 жовтня.

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Місце наїзду на пішохода у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві в ДТП загинув пенсіонер

Смертельна ДТП сталася ввечері 13 жовтня 2024 року ввечері на вулиці Ольжича у Києві.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Chevrolet Volt збив 73-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

"Після скоєння наїзду водій легковика втік з місця ДТП, залишивши потерпілого в небезпеці в безпорадному стані", — розповіли в прокуратурі.

Пішохід дістав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до лікарні, де помер.

Пошкоджена внаслідок ДТП автівка. Фото: Київська міська прокуратура

Відповідальність за ДТП та втечу з місця

Водія, що залишив місце ДТП, встановили. 30-річному чоловікові повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та в залишенні його без допомоги.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 жовтня у Волинській області на трасі в районі населеного пункту Дачне мікроавтобус ТЦК збив жінку. Постраждала померла на місці.

Раніше Новини.LIVE писали про резонансну ДТП за участі автомобіля Mercedes-Benz у Києві. 10 жовтня на вулиці Саксаганського автівка влетіла на терасу кафе, травмувавши кількох людей.