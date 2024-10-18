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Жителя Киевщины осудили за смертельное ДТП

18 октября 2024 00:04
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Львовщине судили жителя Киевщины за смертельное ДТП
Молоток судьи. Фото иллюстративное: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове 24-летний житель Броваров признан виновным в незаконном завладении автомобилем и нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти пешехода. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы и лишил права управления транспортными средствами на 5 лет.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в четверг, 17 октября.

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Детали дела

По данным прокуратуры, инцидент произошел в январе 2023 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, реализовал свой план незаконного завладения Hyundai Sonata, принадлежавшего его товарищу. После того как товарищ отказал в разрешении прокатиться на автомобиле, фигурант ночью тайно взял ключи и поехал на автомобиле в свою арендованную квартиру.

После окончания комендантского часа мужчина собирался вернуться в дом товарища, но вместо этого решил продолжить движение, из-за чего уехал за пределы города. Нарушая правила дорожного движения, он сбил пешехода и столкнулся с припаркованным грузовиком. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Напомним, 16 октября на Черниговщине произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Также мы писали, что столичные правоохранители установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве. Мужчину подозревают в том, что он насмерть сбил 73-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся.

Украина смерть Киев ДТП Львов авария

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