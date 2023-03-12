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Мешканцям Київщини радять щільно закрити вікна вдома: що загрожує

12 березня 2023 11:02
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На Київщині попереджають про сильний вітер
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Сьогодні, 12 березня, у Київській області синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. Упродовж дня будуть сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Київська обласна військова адміністрація

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Небезпечні погодні явища на Київщині

За інформацією Укргідрометцентру, вдень 12 березня будуть сильні пориви вітру — 17-22 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Що робити під час сильних поривів вітру

Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода 12 березня. В Україні варто очікувати дощі, мокрий сніг та сильні пориви вітру.

Також у Гідрометцентрі розповіли, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

Фото: УНІАН

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