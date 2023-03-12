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У Києві відновили теплопостачання після ракетного удару, — КМВА

12 березня 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відновлення тепла
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сергій Попко, начальник КМВА, повідомив, що тепер у Києві повністю відновлено теплопостачання, а також подається електро- та водопостачання у всі райони міста. Інфраструктура міста відновлена та працює у штатному режимі. Попко зазначив, що Київ упорався з труднощами, спричиненими нападом ворога, і не зламався.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Відновлення теплопостачання

"У Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює у штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати", — зазначив Сергій Попко.

Примітно, що вранці 9 березня ворог напав на Київ аеробалістичною ракетою типу "Кинжал", вражаючи об'єкт інфраструктури міста. Ліквідація наслідків нападу тривала понад три дні. Частково було задіяно екстрене відключення електроенергії, що призвело до того, що близько 40% жителів столиці були без тепла майже добу.

Попри це, завдяки зусиллям команди фахівців та працівників міста тепер Київ знову функціонує нормально. Відновлення інфраструктури в найкоротший термін показало, що столиця може протистояти будь-яким викликам і залишатися стабільною та надійною.

Ракетна атака по Києву

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, вибухи сталися у Голосіївському районі столиці.

Крім того, пролунав вибух і у Святошинському районі Києва. Біля одного з будинків горіли автомобілі. Медики госпіталізували двох постраждалих із Святошинського району столиці. Загалом за допомогою звернулися троє людей.

У житловому кварталі уламки збитої ракети впали на стоянки біля будинків. Кілька автомобілів спалахнули, пожежу ліквідували рятувальники. Двох людей госпіталізували, смертей унаслідок ворожої атаки на Київ немає.

У сусідніх будівлях вибито вікна, щонайменше, два десятки автомобілів побито — вилетіло скло, уламки пробили метал. Наразі збираються власники автомобілів і разом із правоохоронцями складають акти про пошкодження.

Територію обгородили. Пропускають лише деяких мешканців будинків після пред'явлення документа. Також працюють військові, які оглядають територію.

Також, за словами Кличка, після ракетного удару по столиці довелося застосувати екстрені відключення електроенергії. Це, своєю чергою, спричинило відключення опалення в частині районів Києва.

Школи Київської області переведено на дистанційний формат навчання. Такі рекомендації було прийнято Департаментом освіти та науки Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, ISW пояснив мету російської масової ракетної атаки по Україні 9 березня. За словами аналітиків, обстріл мав на меті політичний успіх, а не військовий.

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