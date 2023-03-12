Жителям Киевской области советуют плотно закрыть окна дома: что угрожает

В Киевской области предупреждают о сильном ветре

Сегодня, 12 марта, в Киевской области синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях. В течение дня будут сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Киевская областная военная администрация.

Опасные погодные явления в Киевской области

По информации Укргидрометцентра, днем 12 марта будут сильные порывы ветра — 17-22 м/с. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).

Что делать во время сильных порывов ветра

Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода 12 марта. В Украине следует ожидать дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра.

Также в Гидрометцентре рассказали, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

Фото: УНИАН