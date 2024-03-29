Мешканців Києва попередили про грозу — у місті вже падав град

Град у Києві. Фото: Ми Україна

У Києві в п'ятницю, 29 березня, попередили про небезпечні метеорологічні явища. У місті можлива гроза, мешканці повідомляють про опади у вигляді граду.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Град у Києві 29 березня

Так, протягом найближчої години з утриманням до кінця доби 29 березня в столиці очікується гроза — перший рівень небезпечності.

Град у Києві. Фото: Ми Україна

Мешканців міста закликали не лякатися грому, а в разі оголошення повітряної тривоги — прямувати до укриття.

Град у Києві. Фото: Новини.LIVE

Скриншот допису КМВА

Як пишуть місцеві мешканці, у Києві падав град — після цього в небі помітили першу весняну веселку.

Веселка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Небо після грози. Фото: Новини.LIVE

Небо під час граду. Фото: Новини.LIVE

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