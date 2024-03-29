Мешканців Києва попередили про грозу — у місті вже падав град
У Києві в п'ятницю, 29 березня, попередили про небезпечні метеорологічні явища. У місті можлива гроза, мешканці повідомляють про опади у вигляді граду.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Град у Києві 29 березня
Так, протягом найближчої години з утриманням до кінця доби 29 березня в столиці очікується гроза — перший рівень небезпечності.
Мешканців міста закликали не лякатися грому, а в разі оголошення повітряної тривоги — прямувати до укриття.
Як пишуть місцеві мешканці, у Києві падав град — після цього в небі помітили першу весняну веселку.
Нагадаємо, сьогодні в українських Карпатах фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.
Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні. У південній частині країни місцями можливий невеликий дощ.
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