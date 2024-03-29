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Мешканців Києва попередили про грозу — у місті вже падав град

29 березня 2024 18:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мешканців Києва попередили про грозу — у місті вже падав град
Град у Києві. Фото: Ми Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в п'ятницю, 29 березня, попередили про небезпечні метеорологічні явища. У місті можлива гроза, мешканці повідомляють про опади у вигляді граду.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Град у Києві 29 березня

Так, протягом найближчої години з утриманням до кінця доби 29 березня в столиці очікується гроза — перший рівень небезпечності.

град київ 29 березня
Град у Києві. Фото: Ми Україна

Мешканців міста закликали не лякатися грому, а в разі оголошення повітряної тривоги — прямувати до укриття.

град у Києві 29 березня
Град у Києві. Фото: Новини.LIVE
гроза в Києві 29 березня
Скриншот допису КМВА

Як пишуть місцеві мешканці, у Києві падав град — після цього в небі помітили першу весняну веселку.

веселка 29 березня
Веселка у Києві. Фото: Новини.LIVE
захід сонця у Києві 29 березня
Небо після грози. Фото: Новини.LIVE
захід сонця у Києві 29 березня
Небо під час граду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні в українських Карпатах фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні. У південній частині країни місцями можливий невеликий дощ.

погода
Київ
весна
град

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