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Жителей Киева предупредили о грозе — в городе уже падал град

29 марта 2024 18:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Жителей Киева предупредили о грозе — в городе уже падал град
Град в Киеве. Фото: Мы Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в пятницу, 29 марта, предупредили об опасных метеорологических явлениях. В городе возможна гроза, жители сообщают об осадках в виде града.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.

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Град в Киеве 29 марта

Так, в ближайшие часы с содержанием до конца суток 29 марта в столице ожидается гроза — первый уровень опасности.

град киев 29 марта
Град в Киеве. Фото: Ми Україна

Жителей города призывали не пугаться грома, а в случае объявления воздушной тревоги — направляться к укрытию.

град в Киеве 29 марта
Град в Киеве. Фото: Новини.LIVE
гроза в Киеве 29 марта
Скриншот сообщения КМВА

Как пишут местные жители, в Киеве падал град – после этого в небе заметили первую весеннюю радугу.

радуга 29 марта
Радуга в Киеве. Фото: Новини.LIVE
закат в Киеве 29 марта
Небо после грозы. Фото: Новини.LIVE
закат в Киеве 29 марта
Небо во время града. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.

погода
Киев
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град

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