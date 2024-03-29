Жителей Киева предупредили о грозе — в городе уже падал град

Град в Киеве. Фото: Мы Украина

В Киеве в пятницу, 29 марта, предупредили об опасных метеорологических явлениях. В городе возможна гроза, жители сообщают об осадках в виде града.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.

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Град в Киеве 29 марта

Так, в ближайшие часы с содержанием до конца суток 29 марта в столице ожидается гроза — первый уровень опасности.

Град в Киеве. Фото: Ми Україна

Жителей города призывали не пугаться грома, а в случае объявления воздушной тревоги — направляться к укрытию.

Град в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Скриншот сообщения КМВА

Как пишут местные жители, в Киеве падал град – после этого в небе заметили первую весеннюю радугу.

Радуга в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Небо после грозы. Фото: Новини.LIVE

Небо во время града. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.