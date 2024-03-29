Жителей Киева предупредили о грозе — в городе уже падал град
В Киеве в пятницу, 29 марта, предупредили об опасных метеорологических явлениях. В городе возможна гроза, жители сообщают об осадках в виде града.
Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.
Град в Киеве 29 марта
Так, в ближайшие часы с содержанием до конца суток 29 марта в столице ожидается гроза — первый уровень опасности.
Жителей города призывали не пугаться грома, а в случае объявления воздушной тревоги — направляться к укрытию.
Как пишут местные жители, в Киеве падал град – после этого в небе заметили первую весеннюю радугу.
Напомним, сегодня в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.
Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине. В южной части страны местами возможен небольшой дождь.
Читайте Новини.LIVE!