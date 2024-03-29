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У Києві на одному з мостів через Дніпро обмежать рух — про який йдеться

29 березня 2024 14:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві на одному з мостів через Дніпро обмежать рух — про який йдеться
Авто на Північному мосту у Києві. Фото: Вечірній Київ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради з посиланням на "Київавтодор". у п'ятницю, 29 березня.

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Перекриття Північного мосту у Києві

У КМДА вказали, що обмеження руху з суботи, 30 березня відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег. Перекритою для авто буде права смуга дороги та смуга руху громадського транспорту.

"Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", — вказали в КМДА.

"Київавтодор" закликав водіїв столиці враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок через міст.

Схема перекриття руху на Північному мосту
Схема перекриття руху на Північному мосту. Фото: КМДА

Нагадаємо, з 27 березня у Києві запровадили новий маршрут для громадського транспорту. Йдеться про тролейбуси №28 та №31, а також автобус №45.

Також ми писали, що з 18 березня до 30 квітня, крім вихідних, у Києві змінено роботу трамваїв через їх технічне обслуговування. Йдеться про трамваї маршруту №5.

Київ
міст
транспорт
Україна
автобуси

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