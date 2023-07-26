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Метро як укриття: хто відчиняє станції вночі і чим вони оснащені для зручності

26 липня 2023 06:01
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Метро як укриття: хто відчиняє станції вночі і чим вони оснащені для зручності
Люди в київському метро під час тривоги. Фото: Ратинський В'ячеслав/УНІАН
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Вже понад 500 днів столичний метрополітен працює не лише як засіб пересування, а й як життєво важливе укриття під час повітряних тривог. Усі 46 підземних станцій надають цілодобовий безперешкодний доступ для населення, у разі отримання сигналу "Повітряна тривога".

Які зручності за цей час зʼявились на станціях для людей, що перечікують тривогу, Новини.LIVE дізнались у КП "Київський метрополітен".

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Як повідомили в київському метрополітені, кожна підземна станція забезпечена фонтанчиками питної води. Вони знаходяться прямо на платформі у спеціально визначених місцях.

Окрім цього, на станціях є в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци. Користуватись ними може кожен для більш комфортного перебування на станціях під час тривоги.

У нічний час станції метрополітену відкривають чергові працівники та поліцейські, які також цілодобово перебувають на станціях.

Також у КП "Київський метрополітен" повідомили, що не мали проблем з агресивною чи невихованою поведінкою містян, що користувались метро як укриттям. 

"Військовими, працівниками поліції та органами міської влади вживаються заходи для забезпечення безпеки громадян. Водночас цивільне населення, яке перебуває на станціях як в укритті, зазвичай ставиться з розумінням та повагою до всіх, хто забезпечує безперебійну та безпечну роботу підприємства", — повідомили в київському метрополітені. 

Нагадаємо, у Київраді пояснили чому в Києві досі не встановили мобільні укриття. Всьому виною законодавчі обмеження. 

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