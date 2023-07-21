У Київраді розповіли, чому столична влада досі не встановила мобільні укриття

Мобільне укриття. Фото: google.com

У Києві не встановлюють мобільні укриття на зупинках громадського транспорту та місцях сімейного відпочинку. Як виявилось, у столиці їх немає через законодавчі обмеження.

Про це розповіла депутатка Київради Ганна Свириденко.

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За словами Свириденко, при нинішній нормативно-правовій базі неможливо створити мережу мобільних укриттів, яка б змогла перекрити нестачу стаціонарних бомбосховищ. Депутатка наголошує, що чинні норми розроблялися для інших потреб. Наразі вони не проходять випробування на практиці. Свириденко зазначила, що потрібно підготувати рекомендації у ВРУ та Кабмін для зміни вимог будівництва.

"Зараз у ДСНС розглядають пропозиції про внесення законодавчих змін для прискорення встановлення мобільних укриттів. Особливо гостро питання стоїть у прифронтових областях, де ворожі снаряди мають мінімальний час підльоту. Необхідно, щоб це питання вирішилося системно", — наголосила депутатка.

Нагадаємо, у столиці знайшлося укриття, яке виявилося повністю непридатним для цього. Виявилось, що бомбосховище не може виконувати свої функції, оскільки розташоване в неправильному місці.

Також ми писали, що столичного чиновника Шевченківської РДА підозрюють у завданні державі збитків на суму одного мільйона гривень під час облаштування укриттів у школах та дитячих садочках. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та підробленні офіційних документів.