Метро как укрытие: кто открывает станции ночью и чем они оснащены для удобства

Люди в киевском метро во время тревоги. Фото: Ратинский Вячеслав/УНИАН

Уже более 500 дней столичный метрополитен работает не только как средство передвижения, но как жизненно важное укрытие во время воздушных тревог. Все 46 подземных станций предоставляют круглосуточный беспрепятственный доступ для населения в случае получения сигнала "Воздушная тревога".

Какие удобства за это время появились на станциях для людей, пережидающих тревогу, Новини.LIVE узнали у КП "Киевский метрополитен".

Читайте также:

Метрополитен как укрытие

Как сообщили в киевском метрополитене, каждая подземная станция снабжена фонтанчиками питьевой воды. Они находятся прямо на платформе в специально отведенных местах.

Кроме этого, на станциях есть раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы. Пользоваться ими может каждый для комфортного пребывания на станциях во время тревоги.

В ночное время станции метрополитена открывают дежурные работники и полицейские, которые также круглосуточно находятся на станциях.

Также в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что не имели проблем с агрессивным или невоспитанным поведением горожан, которые пользовались метро как укрытием.

"Военными, работниками полиции и органами городской власти принимаются меры по обеспечению безопасности граждан. В то же время гражданское население, которое находится на станциях как в укрытии, обычно относится с пониманием и уважением ко всем, кто обеспечивает бесперебойную и безопасную работу предприятия", — сообщили в киевском метрополитене.

Напомним, в Киевсовете объяснили почему в Киеве до сих пор не установили мобильные укрытия. Всему виной законодательные ограничения.