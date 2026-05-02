Головна Київ У Києві будують укриття за 120 млн грн: одне вміщує до 1200 людей

Дата публікації: 2 травня 2026 13:14
Люди заходять до укриття. Фото: УНІАН

Очільник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарая розповів, що одне протирадіаційне укриття в Києві коштує близько 120 млн грн. За його словами, воно може вмістити до 1200 людей. Наразі відомо, що у Святошинському районі три укриття добудували та ще три планують здати цього року.

Про це Георгій Зантарая розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Укриття в Києві

"Якщо ми кажемо про одне протирадіаційне укриття, яке 2400 квадратних метрів, там одночасно може знаходитись 1200 людей. І в закладі освіти майже 500 людей, але це найпростіше укриття", — зауважив Зантарая.

За його словами, ще дуже багато питань виникає стосовно дитячих садочків. За його словами, там є постанова, що не можна такі укриття використовувати цивільним, оскільки вони призначені лише для дітей

Зантарая каже, що майже в усіх дитячих садочках є укриття або воно розташоване поруч.

Як писали Новини.LIVE, у Вишгороді Київської області є проблема з укриттями. Воно там є, однак не всі придатні. Не всі ці споруди є безпечними місцями в разі обстрілів

А нещодавно журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн побував в одному з укриттів на Лівому березі Києва. Там він побачив неналежні умови та велику кількість сміття.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
