Київське метро витратить понад 3,3 млн грн на димові сповіщувачі та фанеру

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Метро Києва планує закупити димові сповіщувачі та важкогорючу фанеру. На це витратять понад 3,3 мільйона гривень.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

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Закупівлі метро Києва

Київський метрополітен хоче закупити 130 димових оптичних адресних пожежних сповіщувачів FAP-425-O-R, витративши 524 940 гривень. Відомо, що аукціон відбудеться вже сьогодні, 11 квітня. Поставка сповіщувачів повинна бути здійснена до кінця березня 2026 року.

Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

Крім того, планується закупівля 18 кубічних метрів важкогорючої фанери за 2 790 720 гривень. Термін поставки визначено до 2 червня 2026 року.

Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

Нагадаємо, Київський метрополітен повідомив, кому можуть не дозволити проїзд у 2025 році.

Раніше у Києві суд зобов’язав підрядника будівництва метро на Виноградар повернути 78 мільйонів гривень інфляційних втрат і відсотків за користування бюджетними коштами.