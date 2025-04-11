Київське метро витратить понад 3,3 млн грн на димові сповіщувачі та фанеру

Метро Києва витратить понад 3,3 млн грн на сповіщувачі та фанеру
Метро Києва планує закупити димові сповіщувачі та важкогорючу фанеру. На це витратять понад 3,3 мільйона гривень.
Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.
Закупівлі метро Києва
Київський метрополітен хоче закупити 130 димових оптичних адресних пожежних сповіщувачів FAP-425-O-R, витративши 524 940 гривень. Відомо, що аукціон відбудеться вже сьогодні, 11 квітня. Поставка сповіщувачів повинна бути здійснена до кінця березня 2026 року.
Крім того, планується закупівля 18 кубічних метрів важкогорючої фанери за 2 790 720 гривень. Термін поставки визначено до 2 червня 2026 року.
Нагадаємо, Київський метрополітен повідомив, кому можуть не дозволити проїзд у 2025 році.
Раніше у Києві суд зобов’язав підрядника будівництва метро на Виноградар повернути 78 мільйонів гривень інфляційних втрат і відсотків за користування бюджетними коштами.
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