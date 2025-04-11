Киевское метро потратит более 3,3 млн грн на дымовые извещатели и фанеру

Метро Киева потратит более 3,3 млн грн на извещатели и фанеру
Метро Киева планирует закупить дымовые извещатели и трудногорючую фанеру. На это потратят более 3,3 миллиона гривен.
Об этом стало известно из электронной системы публичных закупок Prozorro.
Закупки метро Киева
Киевский метрополитен хочет закупить 130 дымовых оптических адресных пожарных извещателей FAP-425-O-R, потратив 524 940 гривен. Известно, что аукцион состоится уже сегодня, 11 апреля. Поставка извещателей должна быть осуществлена до конца марта 2026 года.
Кроме того, планируется закупка 18 кубических метров трудногорючей фанеры за 2 790 720 гривен. Срок поставки определен до 2 июня 2026 года.
Напомним, Киевский метрополитен сообщил, кому могут не разрешить проезд в 2025 году.
Ранее в Киеве суд обязал подрядчика строительства метро на Виноградарь вернуть 78 миллионов гривен инфляционных потерь и процентов за пользование бюджетными средствами.
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