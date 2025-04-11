Киевское метро потратит более 3,3 млн грн на дымовые извещатели и фанеру

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Метро Киева планирует закупить дымовые извещатели и трудногорючую фанеру. На это потратят более 3,3 миллиона гривен.

Об этом стало известно из электронной системы публичных закупок Prozorro.

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Закупки метро Киева

Киевский метрополитен хочет закупить 130 дымовых оптических адресных пожарных извещателей FAP-425-O-R, потратив 524 940 гривен. Известно, что аукцион состоится уже сегодня, 11 апреля. Поставка извещателей должна быть осуществлена до конца марта 2026 года.

Объявление на Prozorro. Фото: скриншот

Кроме того, планируется закупка 18 кубических метров трудногорючей фанеры за 2 790 720 гривен. Срок поставки определен до 2 июня 2026 года.

Объявление на Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, Киевский метрополитен сообщил, кому могут не разрешить проезд в 2025 году.

Ранее в Киеве суд обязал подрядчика строительства метро на Виноградарь вернуть 78 миллионов гривен инфляционных потерь и процентов за пользование бюджетными средствами.