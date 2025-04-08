Прокуратура стягне 78 млн грн з підрядника будівництва метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар. Фото: Київська міська прокуратура

Господарський суд задовольнив позов Київської міської прокуратури та зобов’язав підприємство, що мало реалізовувати проєкт будівництва метро з Сирця на Виноградар, компенсувати кошти. Йдеться про 78 мільйонів гривень інфляційних втрат і відсотків за користування бюджетними коштами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Підрядник замість витрати грошей на будівництво поклав собі їх на депозит

Як повідомили в прокуратурі, ідеться про товариство, яке замість будівництва лінії метрополітену поклало отримані з бюджету кошти на депозитний рахунок і користувалося ними з метою збагачення.

Ще у 2021 році прокурори подали до суду позов про стягнення понад 139 мільйонів гривень, отриманих у вигляді відсотків за зберігання бюджетних коштів.

Раніше Верховний Суд поставив остаточну крапку в цій справі, підтримавши позицію Київської міської прокуратури та визнавши дії підрядника безпідставним збагаченням. Згідно з чинним законодавством, у таких випадках передбачене стягнення не лише суми основного боргу, а й процентів за користування чужими коштами.

Таким чином, окрім вже присуджених понад 139 мільйонів, недобросовісне підприємство мусить додатково компенсувати ще 78 мільйонів гривень, що включають три відсотки річних та інфляційні нарахування за увесь період незаконного використання грошей.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року прокуратура дізналася, що компанія, яка мала будувати метро в Києві, поклала бюджетні кошти на депозит.

Також стало відомо, що для будівництва метро на Виноградар витратять ще 324 млн гривень.